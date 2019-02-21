رياضة | تطورات جديدة في مقتل سالا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة في مقتل سالا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا تزال تسيطر حادثة مقتل الأرجنتيني إميليانو سالا لاعب فريق نانت الفرنسي، تسيطر على الساحة، بعد سقوط طائرته في قناة المانش.

وكان سالا في طريقه للانتقال لنادي كارديف سيتي في الميركاتو الشتوي مقابل 15 مليون إسترليني إلا أن طائرته سقطت في بحر المانش وتم العثور على جثته تحت المياه.

كارديف سينتظرون نتيجة فرع التحقيق في الحوادث الجوية، قبل دفع الرسوم المتفق عليها مع نانت الفرنسي، بشأن الحصول على خدمات سالا قبل وفاته.

ولكن يبدو أن العقد قد تم توقيعه بشكل غير متوافق مع قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز، وتمت إعادته من أجل التوقيع على عقد جديد، قبل تحطم الطائرة المروع.

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ويقال إن النادي الويلزي حاول الابتعاد عن العمل القانوني من نانت بعد تجميد المستحقات الخاصة بالجانب الفرنسي، بداعي أن نانت تسبب في مقتل اللاعب.

وطلب كارديف تأجيل القسط الأول من قيمة انتقال سالا، في محاولة من شخصيات بارزة في كارديف لتصعيد الخلاف القانوني، وتخفيض قيمة المستحقات المقررة دفعها لنانت.

ويبلغ القسط الأول من قسط صفقة سالا من نانت الفرنسي لكارديف سيتي الويلزي 5.27 مليون جنيه إسترليني.

ورفض نانت الفرنسي الطلب المقدم من كارديف، وأرسل الأول رسالة قانونية يصرّون فيها على سداد الدفعة الأولى من رسوم التسجيل، في موعدها أو رفع شكوى لدي المحكمة الرياضية.