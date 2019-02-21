رياضة | رئيس أتلتيكو مدريد يرد على رسالة رونالدو الاستفزازية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس أتلتيكو مدريد يرد على رسالة رونالدو الاستفزازية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد رئيس نادي أتلتيكو مدريد إنريكي سيريزو، على البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي بعد إشارته المستفزة يوم أمس في لقاء الفريقين بذهاب دور الـ16 من دوري الابطال.

وجه النجم البرتغالي رسالة ناسفة لغريمه أتلتيكو مدريد الإسباني ، خلال مغادرته ملعب واندا ميتروبوليتانو عقب خسارة اليوفي أمام الروخي بلانكوس بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وتم إهانة نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو من مدرجات الملعب طوال اللقاء من قبل جماهير أتلتيكو مدريد، ولوح لهم بخمسة أصابع ، مذكرًا إياهم بأنه قد فاز بمفرده بخمس ألقاب بدوري أبطال أوروبا وهي البطولة التي لم يتوج بها الروخي بلانكوس بعد.

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ثم ذهب رونالدو إلى أبعد من ذلك، عندما كان يسير عبر المنطقة المختلطة لوسائل الإعلام ، التي تجمع الصحفيين للتحدث إلى اللاعبين، ولوح بأصابعه مرة أخرى ، ولكن هذه المرة قال بصوت عالٍ: لدي 5 ألقاب لدوري الأبطال في المقابل أتلتيكو لا شيء.

وقال رئيس الروخي بلانكوس: لقد كانت مباراة رائعة، على الرغم من أن النتيجة كانت أقل مما توقعت.

وزاد الرئيس: كريستيانو رونالدو لم يفز بخمسة أبطال على الإطلاق، لكن ثلاثة فقط، المتبقيان ضد أتلتيكو لم يفز بهما على أرض الواقع.

وأكمل إنريكي سيريزو: لدى أتليتكو الحلم والحماس للذهاب إلى النهائي، رغم أن المسار طويل للغاية، وسوف تعمل بجد لتحقيق هذا الهدف الصعب للغاية.