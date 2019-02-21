رياضة | باريس جيرمان يفسخ تعاقده مع لاسانا ديارا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس جيرمان يفسخ تعاقده مع لاسانا ديارا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي باريس سان جيرمان، عن توصله لاتفاق على فسخ عقد لاعبه لاسانا ديارا، بعد استمراره مع النادي الباريسي لمدة 13 شهرًا.

وقال الحساب الرسمي لبطل الدوري الفرنسي، عبر موقع التواصل تويتر "سان جيرمان ولاسانا ديارا توصلا لاتفاق لفسخ العقد بينهما، والذي كان سيستمر حتى 30 يونيو 2019".

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وغاب اللاعب المخضرم، عن تدريبات سان جيرمان، في الأسابيع الماضية، بسبب الإصابة، مما دفعه للتفرغ بشكل أكبر لإدارة أعماله الخاصة.

وشارك لاسانا ديارا، في 19 مباراة مع باريس سان جيرمان، منهم 12 مرة فقط في التشكيلة الأساسية.

وانضم لاسانا، لصفوف سان جيرمان في يناير/كانون أول 2018، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء ارتباطه بالجزيرة الإماراتي.