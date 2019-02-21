سطو على منزل اللاعب ممفيس ديباي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض منزل اللاعب الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم فريق ليون أوليمبيك الفرنسي، للسطو أثناء مشاركة اللاعب في مباراة فريقه أمام برشلونة الإسباني، والتي انتهت بالتعادل السلبي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

اللاعب استدعى الشرطة في منتصف الليل، بعد انتهاء مواجهة ليون وبرشلونة، بعدما كسر اللصوص نافذة في منزله وسرقوا إكسسوارات منه.

ووفقا لـ”روسيا اليوم” فقد ذكرت صحف فرنسية حدوث سطو على منزلي زميلي ديباي، لوكا توسار والإسباني من أصل سنغالي باب شيخ ديوب، أيضا خلال المباراة.

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الواقعة ليست الأولى، فقد سطا لصوص على منزل ديباي في سبتمبر 2018، وأبلغ اللاعب عن سرقة محتويات تفوق المليون يورو، خلال مواجهة نيس في الدوري المحلي.

شرطة باريس كانت قد صرحت في ديسمبر الماضي، بأن لصوصا حاولوا سرقة منزل الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ، مهاجم باريس سان جيرمان، للمرة الثانية في أقل من شهر، وخلعوا باب مدخل منزله في العاصمة باريس، قبل أن يولوا هاربين بعد سماع جرس الإنذار.

وفي إسبانيا تعرض الغاني كيفن برينس بواتينج الأسبوع الماضي لسرقة استهدفت منزله، وتمت سرقة مجموعة من المجوهرات بقيمة نحو 300 ألف يورو، إضافة إلى مبلغ من المال، خلال مشاركته مع برشلونة في مواجهة بلد الوليد.