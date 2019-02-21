دييجو سيميوني يحتفل بطريقة مشينة وغير أخلاقية.. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أقدم الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، على الاحتفال بطريقة مشينة وغير أخلاقية، بعد هدف فريقه الأول في شباك ضيفه يوفنتوس، خلال المباراة التي أقيمت في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
اللاعب الأوروجوياني خوسيه ماريا خيمينيز، كان قد نجح في افتتاح باب التسجيل لأتلتيكو مدريد، وبعدها توجه سيميوني إلى الجماهير في المدرجات، وقام بحركة مشينة وغير أخلاقية.
عقب نهاية المباراة علق سيميوني على احتفاله المثير قائلا: لقد قمت بهذه الحركة عندما كنت لاعبا.. اليوم فعلت ذلك مرة أخرى، لم تكن هذه الحركة موجهة إلى الفريق المنافس، لقد كانت الحركة موجهة لمشجعي فريقنا، أعترف بأن هذه الحركة لا يمكن وصفها بأنها جيدة، لكنني شعرت أنه كان علي أن أقوم بها، لقد كانت مباراة صعبة للغاية وكان عليّ أن أظهر ما أشعر به.. لا يسعني إلا أن أعتذر إذا أهنت شخصا ما.
أتلتيكو مدريد حقق فوزا هاما على يوفنتوس (2- صفر)، أحد أبرز المرشحين للظفر باللقب، وبات قريبا من حجز بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي، إذ يكفيه التعادل وحتى الخسارة بفارق هدف واحد في مباراة الإياب للتأهل، وإنهاء مشوار أصدقاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
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