الجماهير تعاير كريستيانو رونالدو.. واللاعب يرد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، لموقف صعب ومحرج، خلال مشاركته مع فريقه أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

جماهير أتلتيكو مدريد، كانت قد أطلقت صافرات استهجان ضد كريستيانو رونالدو، خلال المباراة التي فاز أتلتيكو مدريد بنتيجتها 2 / صفر، والتي أقيمت على ملعب “واندا ميترو بوليتانو”، وأحرز الهدفين خمينيز في الدقيقة 78، وجودين في الدقيقة 83.

كريستيانو كان قد طالب باحتساب خطأ له خلال كرة مشتركة مع ساؤول نجم أتلتيكو، ولكن الجماهير قامت بإطلاق صافرات الاستهاجان ضده ورددوا جملة “كريستيانو عليك أن تدفع لخزينة الضرائب، كريستيانو أنت متهرب”، وفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية.

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رونالدو كان قد مثل أمام المحكمة الإسبانية، يناير الماضي واعترف بتهمة التهرب الضريبى في إسبانيا، وتقبل عقوبتي غرامة مالية والسجن مع إيقاف التنفيذ، ووقع على اتفاق تسوية من أجل إنهاء القضية، وهو الأمر الذي كلفه 18.8 مليون يورو.

جماهير الأتلتي زادت من استفزازها لرونالدو خلال المباراة، حيث نعتوه بكلمة أخرى وهي: “المغتصب”.. وذلك في إشارة إلى التهمة التي يواجهها اللاعب من عارضة الأزياء الأمريكية، كاثرين مايورغا، بأن كريستيانو رونالدو، اغتصبها عام 2009، وبعد ذلك حاول إسكاتها بالتراضي، لإيقاف اتهاماتها الجنائية، وذلك بدفعه لها مبلغ 375 ألف دولار لها للحفاظ على هدوئها.

وفي محاولة للرد على الاستفزازات قام رونالدو، برفع يده مشيرا بأصابعه الخمسة، في إشارة منه لحصوله على 5 بطولات دوري أبطال أوروبا، أربعة مع ريال مدريد منهما بطولتين بعدما أقصوا الغريم أتلتيكو في النهائي، وواحدة مع مانشستر يونايتد.. وبعد إشارة رونالدو زادت الجماهير غضبا حيث ظلت تطلق صافرات الاستهجان على اللاعب كلما لمس الكرة خلال المباراة.

رونالدو لم يتوقف عن إشارته للجماهير خلال المباراة، ولكن مرة أخرى أشار بنفس الطريقة للصحفيين وهو خارج من ملعب المباراة.