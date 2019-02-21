زوجة ماورو إيكاردي تحرق صورهما الرومانسية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن العلاقة بين النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، وزوجته واندا نارا، دخلت في مرحلة حرجة نظرا للأزمة التي يمر بها اللاعب مع ناديه بشأن تجديد عقده.

واندا نارا زوجة ووكيلة أعمال ماورو إيكاردي، كانت قد نشرت فيديو على خاصية “ستوري” بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، أثارت شائعات وتكهنات الجمهور حول انتهاء علاقتها بزوجها.

زوجة اللاعب نشرت الفيديو حيث تظهر من خلاله النيران وهي تحرق صورتين لها برفقة زوجها إيكاردي على شكل قلب.

صحيفة “the sun” البريطانية، اعتبرت الأمر أشبه بإشارة للمشاكل التي يعيشها الثنائي بعد الأحداث الأخيرة التي تسببت بفقدانه شارة القيادة في إنتر ميلانن والذي أدى إلى توتر العلاقة بينهما.

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الصحسفة أضافت، أن الثنائي ظهر سويا في مدرجات ملعب جوزيبي مياتزا الأحد الماضي، لمتابعة مواجهة إنتر ميلان أمام ضيفه سامبدوريا، والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض 2-1، ضمن الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي.

واندا كانت قد تحدثت في برنامج تلفزيوني عن مشكلة اللاعب مع إدارة الفريق، مؤكدة أنه يعشق إنتر ميلانو ويرغب بالاستمرار في صفوفه.

واندا كانت سببا في الخلاف بين اللاعب وفريقه لكثرة تصريحاتها لوسائل الإعلام، حول مستقبله ومطالبها المالية لتمديد عقده، كونها وكيلة أعماله.

إيكاردي رفض السفر مع إنتر ميلان إلى النمسا لخوض مباراة رابيد فيينا في ذهاب دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي، عقب تجريده من شارة قيادة “النيراتزوري”، كما غاب عن لقاء سامبدوريا في الدوري الإيطالي.