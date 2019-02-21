- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
ذكرت تقارير صحفية أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب وسط مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قد دخل في علاقة جديدة مع عارضة أزياء نمساوية، من اصل تركي تدعى إليف أكسو.
إليف أكسو، كانت قد ظهرت إلى جوار نيمار في حفل عيد ميلاده الذي أقامه قبل أسبوعين في باريس، بحضور العديد من نجوم الرياضة والفن على رأسهم زملاؤه في باريس سان جيرمان.
وسائل إعلام كانت قد تداولت مغامرات نيمار دا سيلفا، خارج ملاعب كرة القدم، في الوقت الذي يتعافى فيه من الإصابة.. حيث أثار الكثير من الفضول والتساؤلات ظهور فتاة جميلة “مجهولة الهوية” لأول مرة برفقة اللاعب خلال احتفاله بعيد ميلاده الـ27، في أحد مطاعم باريس.
ووفقا لـ”روسيا اليوم” فقد تمكنت وسائل الإعلام، من معرفة اسم الفتاة المجهولة التي كانت تمسك بلطف يد النجم البرازيلي في الصور، وتبين أنها عارضة الأزياء النمساوية إليف أكسو، المنحدرة من أصول تركية.
صحف تركية منها “الصباح”، ذكرت أن إليف أكسو ظهرت في حفل عيد ميلاد نيمار والتقطت عدة صور معه، مشيرة إلى أنه أنهى ارتباطه بصديقته السابقة الممثلة الشهيرة في البرازيل وأمريكا الجنوبية برونا ماركيزين.
كانت هذه تفاصيل خبر حسناء جديدة في حياة نيمار دا سيلفا.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.