صحيفة بريطانية تكشف عن حجم ثروة محمد صلاح

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أصبح النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، واحدا من الأسماء الكبيرة في عالم كرة القدم، من خلال المستويات العالية التي يقدمها مع فريقه منذ انضمامه قادما من روما الإيطالي، مما دفع وسائل إعلامية لإلقاء الضور على دخل اللاعب من خلال تعاقداته وحملاته الإعلانية.

صحيفة “ديلي إكسبريس” الإنجليزية، كانت قد نشرت تقريرا مطولا عن راتب وأرباح وثروة محمد صلاح.. مشيرة إلى أن ليفربول تعاقد مع محمد صلاح من روما مقابل 36.9 مليون جنيه إسترليني، لكن قيمته تضاعفت كثيرا خلال الموسم الحالي 2018-2019.

الصحيفة أوضحت إلى أن صلاح أبرم صفقات رعاية عديدة، مثل إعلانات لشركات للمياه الغازية والملابس الرياضية والاتصالات وتطبيقات سيارات الأجرة.. ونقلت الصحيفة البريطانية عن موقع “سليبريتي نيت وورث” أن ثروة محمد صلاح الشخصية، بلغت حاليا أكثر من 30 مليون جنيه إسترليني.

محمد صلاح سجل 64 هدفا في 86 مباراة في جميع المسابقات منذ انتقاله إلى ليفربول، منها 32 هدفا في الدوري الممتاز الموسم الماضي حصل بها على لقب الهداف.. كما حصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي، وحتى الآن في الموسم الحالي يتصدر ترتيب الهدافين، برصيد 17 هدفًا.

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نجم منتخب مصر ساعد “الريدز” على الصعود إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ونال جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.. كما اختارته شبكة “سكاي سبورتس” اللاعب الأبرز في عام 2018.

النجم المصري فاز بجائزة هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، لأفضل لاعب أفريقي في عام 2018، 14 للمرة الثانية في تاريخه، وجائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا من “الكاف” لعام 2018، للمرة الثانية على التوالي أيضا.

اللاعب الملقب بـ”مو” كان قد احتل المركز الأول في القيمة السوقية في الدوري الإنجليزي والرابع عالميا، بقيمة سوقية وصلت إلى 168.3 مليون يورو.. وجاء خلف البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي تصدر القائمة بقيمة سوقية وصلت إلى 229.1 مليون يورو.

راتب محمد صلاح الأسبوعي، كان يبلغ 120 ألف جنيه إسترليني، منذ تعاقد ليفربول معه صيف 2017، وتم رفعه العام الماضي وعقب توقيعه عقدا مع “الريدز” حتى 2023، ليصل راتبه الأسبوعي إلى 200 ألف جنيه إسترليني.. ولكن هذا الراتب الأسبوعي يأتي بخلاف المكافآت والحوافز، التي ترتبط بأداء وأهداف محمد صلاح ونتائج الفريق الإنجليزي.

صلاح يعتلي صدارة قائمة رواتب ليفربول، متفوقا على زميليه فرمينيو وفان دايك، حيث يتقاضيان 150 ألف إسترليني أسبوعيا.. إلا أن صحيفة “ديلي إكسبريس”، قالت إن أرباح محمد صلاح لا تتوقف عند راتبه الأسبوعي والمكافآت والحوافز فقط، بل هناك أرباح أخرى يجنيها الدولي المصري.