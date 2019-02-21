نجل كريستيانو رونالدو يُحرجه.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أظهر الطفل كريستيانو جونيور، نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، مهارة كبيرة وإمكانيات عالية، خلال فترة تواجده مع أشبال اليوفي.

تألق عائلة رونالدو في كرة القدم لم يقتصر على الأب كريستيانو فقط، فكل المؤشرات توحي بأن نجله الأكبر جونيور سيكون له شأنا كبيرا مستقبلا، وأرقامه مع براعم يوفنتوس تبشر خيرا.

ووفقا لما ذكرته “روسيا اليوم” نقلا عن موقع “le10sport.com” الفرنسي، فقد تمت مقارنة مثيرة بين كريستيانو ونجله جونيور، وأظهرت الإحصائيات والأرقام أن الابن يتفوق على الأب بفارق كبير من حيث عدد الأهداف المسجلة والتمريرات الحاسمة.

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كريستيانو منذ انضمامه إلى يوفنتوس مطلع هذا الموسم قادما من ريال مدريد الإسباني، خاض مع الفريق 23 مباراة في الدوري الإيطالي، نجح خلالها اللاعب الملقب بـ”الدون” في تسجيل 19 هدفا، وصنع 8 أهداف أخرى لزملائه.

أما ابنه جونيور - الذي يدافع عن ألوان نادي يوفنتوس لأقل من 9 سنوات - فقد سجل 58 هدفا، وساهم في 18 هدفا آخرى في 23 مباراة، وهو ما يعني أنه سجل تقريبا 3 أضعاف الأهداف التي أحرزها والده في نفس عدد المباريات، كما صنع أهدافا لزملائه بمقدار الضعف مقارنة مع كريستيانو.