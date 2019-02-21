زلاتان إبراهيموفيتش يعلن التحدي بتعهد صعب للغاية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، التحدي لجماهير فريقه، ووعد بتحطيم جميع الأرقام القياسية بالدوري المحلي هذا الموسم.

إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 37 عاما، قال - خلال حفل تقديم الفريق لقميصه الجديد -: هذا الموسم، أريد أن أجلب لكم شيئا، سأحطم كل الأرقام القياسية للدوري الأمريكي لكرة القدم.

اللاعب الدولي السابق، رغم تسجيله 22 هدفاً، وتمريره 10 كرات حاسمة في 27 مباراة الموسم المنتهي، إلّا أنه لم ينجح في قيادة فريقه للتأهل للأدوار الإقصائية.. ويخوض لوس أنجلوس جالاكسي، الفائز بلقب الدوري 5 مرات، مباراته الأولى في 2 مارس المقبل أمام شيكاغو.

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نجم برشلونة وإنتر ميلانو السابق، من بين الأرقام القياسية التي من الممكن أن يحطمها التسجيل في 9 مباريات متتالية، أو تمرير كرات حاسمة في 8 مباريات تواليا، أو حتى تسجيل 4 أهداف في شوط واحد، إضافة إلى عدد التسديدات بـ181 تسديدة، والتسديدات بين الخشبات الثلاث بـ76 تسديدة.

مهاجم فريق أتلانتا، الفنزويلي جوزيف مارتينيز، يملك الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد بـ31 هدفا في 34 مباراة، سجلها الموسم الماضي.. أما الكولومبي الأسطورة كارلوس فالديراما، لاعب تامبا باي السابق، فيحمل الرقم القياسي لعدد التمريرات الحاسمة في موسم واحد بـ26 كرة، في 32 مباراة عام 2000.

إبراهيموفيتش كان قد انتقل الفريق الأمريكي العام الماضي قادما من مانشستر يونايتد (2016 ـ 2018)، بعد مواسم ناجحة مع باريس سان جرمان الفرنسي (2012ـ 2016)، كما دافع عن ألوان أبرز الأندية الاوروبية أمثال أياكس الهولندي (2001ـ 2004) ويوفنتوس الإيطالي (2004ـ 2006) ومواطنه إنتر ميلانو (2006 ـ 2009) وبرشلونة الإسباني (2009 ـ 2011) وميلان الإيطالي (2010 ـ 2012).