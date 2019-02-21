شكرا لقرائتكم خبر عن دورة ألعاب القوات المسلحة.. "الجوية" بطلاً للقدم‎ و"البرية" للتايكوندو والان مع التفاصيل

الخليج 365- أصيب ثلاثة أشخاص بإصابات متفرقة، في حادث مروري عند مفرق وادي مرفوض، جنوبي شرق الطائف، فيما استقبل قسم الطوارئ في مستشفى قيا العام المصابين.

Advertisements

وأوضح مدير مستشفى قيا العام، الأخصائي، عائض الحارثي، أن المستشفى استقبل ثلاثة مصابين وصفت حالاتهم ما بين الحرجة والمستقرة.

وبين "الحارثي" أنه تم تحويل حالة إلى مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف؛ لاستكمال العلاج اللازم، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.