شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يتبرع بـ200 ألف يورو لتوفير المياه في كينيا والان مع التفاصيل

الخليج 365- تبرع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة بمبلغ 200 ألف يورو من أجل بناء أحد المشاريع الخيرية في دولة كينيا.

وذكرت صحيفة "سبورت"، أن ميسي تبرع لهذا المشروع الخيري الذي يهدف لتوفير المياه والطعام لأكثر من 2000 شخص، في المنازل والمدارس الأبتدائية للأطفال، بالتعاون مع اليونيسيف.

وتابعت، سيكون لكل طفل قدرا من الماء خلال اليوم الدراسي، وسيتم بناء حمامات جديدة داخل المدارس لتحسين النظافة.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 54000 طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية في كينيا ولا يمتلكون حل لهذه الأزمة.