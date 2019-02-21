شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا..سان جيرمان ينهي تعاقده مع ديارا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - أصدر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بيانا رسميا، اليوم الخميس، يفيد بإنهاء تعاقده مع لاعبه لاسانا ديار، بناء على رغبة اللاعب.

وكان لاسانا ديار قد غاب عن تدريبات باريس سان جيرمان الفرنسي لعدة أسابيع، رغم العقد الذي يربط بين الفرنسي الدولي ونادي العاصمة كان سينتهي بنهاية الموسم.

وأعلن ديارا أنه لا يفكر في الاعتزال في الوقت الحالي، وسيواصل مغامرته في الملاعب خلال الفترة المقبلة، ولن يعلق حذاءه، بعد فسخ تعاقده مع باريس سان جيرمان.