شكرا لقرائتكم خبر عن دي يونج: برشلونة فريق أحلامي وميسي أفضل لاعب في التاريخ والان مع التفاصيل

الخليج 365- عبر الهولندي فرانك دي يونج لاعب أياكس على سعادته الكبيرة بعد انتقاله إلى برشلونة الأسباني بداية من الموسم القادم.

وقال دي يونج في مقابلة مع المركز الأعلامي لبرشلونة، " لقد كان برشلونة دائماً فريق احلامي، منذ الصغر انا احلم باللعب معهم ، لقد كنت اتابعهم كثيراً واحب النادي واللاعبيين واسلوب اللعب وكل شيىء يتعلق بالبارسا".

وتابع، " عندما اتصل بي البارسا ذهبت مسرعاً إلى اوفرماس مدير اياكس الرياضي وأخبرته بذلك، قال لي إذا حصلت على هذه الفرصة لاتضيعها واذهب فوراً لبرشلونة".

وواصل، " لقد كنت متحمساً جداً عندما سمعت بامكانية انتقالي للبارسا، عندما تم اتخاذ القرار كنت سعيداً جداً واحتفلت بذلك مع عائلتي".

Advertisements

وأضاف دي يونج، " اتمنى أن كون لاعباً مهما لبرشلونة وان أحقق الانتصارات والبطولات معهم، اتمنى ان احقق الكثير معهم وان اساعدهم في المباريات".

وأوضح الهولندي، " اكثر مايثير حماسي هو اللعب بجانب ميسي، هو الأفضل بالعالم وبالتاريخ ايضاً، افضل ماشاهدت عيناي، هو عظيم بالكرة وبدونها، عظيم بالتمرير وصناعة الفرص، عظيم بالتسديد بتلك القدم اليسرى، ميسي بمستوى اخر عن جميع من لعب كرة القدم على مر العصور".

كما أشاد دي يونج بنجم البارسا بوسكيتس قائلا، " بوسكيتس افضل محور دفاعي بالعالم، هو مذهل، رؤيته للمعلب وطريقة تمريره للكرة مذهله جداً انا اتطلع للعب بجانبه والتعلم منه التمركز والرؤية والتمرير لا استطيع الانتظار للعب بجانب هذا العظيم".

ويرى اللاعب الشاب بأن الليجا أفضل من البريميرليج، " الكثير من الناس ترى ان الدوري الإنجليزي افضل دوري بالعالم، بالنسبة لي ذلك غير صحيح، الليجا بها افضل الفرق وتكتيكياً مستوى اعلى من البريمرليج، الدوري الانجليزي المنافسة اقوى لكن الافضلية للدوري الأسباني".

وأنهى دي يونج حديثه قائلأ، " شكرا ليوهان كرويف، هو من ادخل الاسلوب لاياكس والبارسا، الاسلوب والفلسفة التي احبها واحب ان العب بها".