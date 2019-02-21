انت الان تتابع بعد بيان الخطيب.. هل انسحب الأهلي من كأس مصر؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢١ فبراير ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م
كشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أنه في حالة تمسك لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، بالتعديلات الجديدة في جدول الدوري والكأس، وإقامة مواجهة الفريق الأحمر أمام نظيره بيراميدز، في الكأس بدلًا من الدوري بشكل رسمي يوم 28 فبراير، فإن مجلس إدارة القلعة الحمراء سيقرر عدم خوض اللقاء، وذلك بعدما شهدت الفترة الماضية أزمة كبيرة بين بيراميدز والأهلي واتحاد الكرة بسبب إعلان بيراميدز رفضه خوض لقاء فريقه أمام الأحمر في الدور الثاني من مسابقة الدوري، قبل أن يخوض الأخير مواجهته أمام الزمالك المؤجلة من الدور الأول.
وقرر مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه اليوم برئاسة محمود الخطيب الالتزام بقرار مجلس الإدارة في اجتماعه الطارئ الذي أُقيم يوم التاسع من شهر فبراير الجاري، ونصه (الرفض القاطع لاستبدال أية مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابًة لضغوط أي طرف، خاصة أن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول
كما قرر الأهلي التأكيد على احتفاظ النادي بكل الحقوق المشروعة دون تفريط حيال الإجراءات القانونية التي اتخذها مجلس الإدارة بخصوص انتهاك اللوائح في اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء وممثلي الأندية.
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