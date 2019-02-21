انت الان تتابع اتحاد الكرة يهدد الأهلي بالاستبعاد من بطولات إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ٢١ فبراير ٢٠١٩ - ٠٢:٣٩ م

خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم أندية الدوري الممتاز، بالتأكيد على عدم مخالفة إجراءات التراخيص الممنوحة لها كشرط أساسي لتجديدها، حيث يتم بموجب هذه التراخيص المشاركة في بطولات الأندية الإفريقية، حيث استندت الجبلاية على المادة (9-1) (المعايير)، إضافة إلى الإقرار الموقع من قبل الأندية في هذا الخصوص ومن بينه الالتزام بالمشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد خاصة الدوري وكأس مصر، وذلك بعدما شهدت الفترة الماضية أزمة كبيرة بين بيراميدز والأهلي واتحاد الكرة بسبب إعلان بيراميدز رفضه خوض لقاء فريقه أمام الأحمر في الدور الثاني من مسابقة الدوري.

خطاب اتحاد الكرة يعني أنه في حال انسحاب الأهلي من بطولة كأس مصر، فلن يقوم اتحاد الكرة بتجديد الرخصة الممنوحة له والتي يشترك بموجبها في البطولات الإفريقية. وقرر الأهلي برئاسة محمود الخطيب الالتزام بقرار مجلس الإدارة في اجتماعه الطارئ الذي أُقيم يوم التاسع من شهر فبراير الجاري، ونصه (الرفض القاطع لاستبدال

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