انت الان تتابع اتحاد الكرة: قرار الأهلي = الانسحاب من الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢١ فبراير ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م

أكد أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن قرار النادي الأهلي يعني الانسحاب من كأس مصر، وأضاف عضو الجبلاية، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الخميس، أنه يتمنى أن يقدر الأهلي الموقف ويراجع حساباته من جديد، وذلك بعد أن كشف مصدر مسئول داخل القلعة الحمراء، أنه في حالة تمسك لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، بالتعديلات الجديدة في جدول الدوري والكأس، وإقامة مواجهة الفريق الأحمر أمام نظيره بيراميدز، في الكأس بدلًا من الدوري بشكل رسمي يوم 28 فبراير، فإن مجلس إدارة القلعة الحمراء سيقرر عدم خوض اللقاء.

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وقرر مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة محمود الخطيب الالتزام بقرار مجلس الإدارة في اجتماعه الطارئ الذي أُُقيم يوم التاسع من شهر فبراير الجاري، ونصه (الرفض القاطع لاستبدال أية مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابًة لضغوط أي طرف، خاصة أن اتحاد الكرة هو الذي