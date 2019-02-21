انت الان تتابع اتحاد الكرة: قرار الأهلي = الانسحاب من الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢١ فبراير ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م
أكد أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن قرار النادي الأهلي يعني الانسحاب من كأس مصر، وأضاف عضو الجبلاية، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الخميس، أنه يتمنى أن يقدر الأهلي الموقف ويراجع حساباته من جديد، وذلك بعد أن كشف مصدر مسئول داخل القلعة الحمراء، أنه في حالة تمسك لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، بالتعديلات الجديدة في جدول الدوري والكأس، وإقامة مواجهة الفريق الأحمر أمام نظيره بيراميدز، في الكأس بدلًا من الدوري بشكل رسمي يوم 28 فبراير، فإن مجلس إدارة القلعة الحمراء سيقرر عدم خوض اللقاء.
وقرر مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة محمود الخطيب الالتزام بقرار مجلس الإدارة في اجتماعه الطارئ الذي أُُقيم يوم التاسع من شهر فبراير الجاري، ونصه (الرفض القاطع لاستبدال أية مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابًة لضغوط أي طرف، خاصة أن اتحاد الكرة هو الذي
وقرر مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة محمود الخطيب الالتزام بقرار مجلس الإدارة في اجتماعه الطارئ الذي أُُقيم يوم التاسع من شهر فبراير الجاري، ونصه (الرفض القاطع لاستبدال أية مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابًة لضغوط أي طرف، خاصة أن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أية جهة وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية)، وتم إخطار اتحاد الكرة بهذا القرار في 10-2-2019 قبل إجرائه أي تعديلات جديدة على جدول الدوري.
كما قرر الأهلي التأكيد على احتفاظ النادي بكل الحقوق المشروعة دون تفريط حيال الإجراءات القانونية التي اتخذها مجلس الإدارة، بخصوص انتهاك اللوائح في اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء وممثلي الأندية.
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