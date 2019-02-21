انت الان تتابع رسميًا.. الأهلي يعلن موقفه من لقاء بيراميدز في الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٢١ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م

أعلن مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، موقفه من تعديلات جدول الدوري والمواعيد الجديدة لمباريات الكأس، بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، استبدال لقاء الفريق الأحمر، ونظيره بيراميدز الذي يملكه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، من الدوري إلى كأس مصر، ويقام في الـ28 من شهر فبراير الجاري، وقرر الأهلي خلال اجتماعه الذي أُقيم اليوم الخميس، في مقر النادي بالجزيرة؛ رفضه القاطع لاستبدال مواجهة فريقه أمام بيراميدز، وتحويلها من مواجهة في الدوري إلى الكأس.

وقرر مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه اليوم برئاسة محمود الخطيب الالتزام بقرار مجلس الإدارة في اجتماعه الطارئ الذي أُقيم يوم التاسع من شهر فبراير الجاري، ونصه (الرفض القاطع لاستبدال أية مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابة لضغوط أي طرف، خاصة وأن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول