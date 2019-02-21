انت الان تتابع «كلاكيت تالت مرة».. بيراميدز يواصل السخرية من الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد ثروت ٢١ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م
انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الخميس، فيديو جديد يتضمن إعلانًا لنادي بيراميدز، الذي يملكه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، حيث ظهر في الإعلان رجل عملاق يرتدي «تي شيرت» نادي بيراميدز، وهو يدخل على عدد من الأشخاص الذين يرتدون التيشيرت الأحمر، ويرددون كلمة «تحديد الميعاد وانسحاب دائم»، فى إشارة منهم عما يتردد فى الآونه الأخيرة عن انسحاب المارد الأحمر من بطولة كأس مصر.
وكان الأهلي قد أعلن عن أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، سيعقد اجتماعًا اليوم الخميس في مقر النادي بالجزيرة؛ وذلك بغرض مناقشة تعديلات جدول الدوري والمواعيد الجديدة لمباريات الكأس من أجل اتخاذ ما يلزم من قرارات لحفظ حقوق النادي، بعدما أقر الاتحاد المصري لكرة القدم التعديلات الأخيرة في مباريات الدوري
وكان الأهلي قد أعلن عن أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، سيعقد اجتماعًا اليوم الخميس في مقر النادي بالجزيرة؛ وذلك بغرض مناقشة تعديلات جدول الدوري والمواعيد الجديدة لمباريات الكأس من أجل اتخاذ ما يلزم من قرارات لحفظ حقوق النادي، بعدما أقر الاتحاد المصري لكرة القدم التعديلات الأخيرة في مباريات الدوري والكأس وتم إرسال إخطار للأندية.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها إعلان على مواقع التواصل الاجتماعي، وتداوله النشطاء على أنه يحمل رسائل من نادي بيراميدز إلى مجلس إدارة الأهلي، حيث سبق وتداول الرواد مقطع فيديو، يسخر من الأهلي بعد أن أعلن أنه في حالة انعقاد دائم، وإعلان آخر عن الهتافات المسيئة لتركي آل الشيخ في مباريات الفريق الأحمر.
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