شكرا لقرائتكم خبر عن بعد بيان الأهلي.. اتحاد الكرة: المشاركة بالدوري وكأس مصر شرط للمشاركة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاطب الاتحاد المصرى لكرة القدم، أندية الدورى الممتاز، بالتأكيد على عدم مخالفة إجراءات التراخيص الممنوحة لها كشرط أساسي لتجديدها، حيث يتم بموجب هذه التراخيص المشاركة في بطولات الأندية الأفريقية.

واستند الاتحاد المصري على المادة 9-1 (المعايير)، إضافة إلى الإقرار الموقع من قبل الأندية في هذا الخصوص ومن بينه الالتزام بالمشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد خاصة الدوري وكأس مصر.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تمسك برفضه استبدال أي مباراة للفريق في بطولة الدوري بمباراة في مسابقة الكأس، وأعلن رفضه مواجهة بيراميدز في الكأس يوم 28 فبراير.