شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض مواجهة بيراميدز في الكأس يوم 28 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمسك مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب برفضه لاستبدال أي مباراة للفريق في بطولة الدوري بمباراة في مسابقة الكأس.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي بيانًا بعنوان «الأهلي يرفض استبدال مباراة بيراميدز في الدوري بمواجهة الفريقين في الكأس»، جاء نصه كالآتي:

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«قرر مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه اليوم برئاسة الكابتن محمود الخطيب الالتزام بقرار مجلس الإدارة في اجتماعه الطارئ بتاريخ 9-2-2019 ونصه (الرفض القاطع لاستبدال أي مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابةً لضغوط أي طرف، خاصة أن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أي جهة وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية)، وتم إخطار اتحاد الكرة بهذا القرار في 10-2-2019 قبل إجرائه أي تعديلات جديدة على جدول الدوري».

وأضاف: «كما قرر التأكيد على احتفاظ النادي بكافة الحقوق المشروعة دون تفريط حيال الإجراءات القانونية التي اتخذها مجلس الإدارة بخصوص انتهاك اللوائح في اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء وممثلي الأندية».

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين قد حددت 28 فبراير موعدًا لمباراة كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز على أن يتم تأجيل مباراة الدوري الممتاز بين الفريقين ضمن الأسبوع 25، والتي كان من المقرر لعبها في اليوم ذاته، إلى 18 أبريل.