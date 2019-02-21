شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح من «يانوفيسكي» للاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة شباب قسنطينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص البلجيكي سيدومير يانوفيسكي، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، على توجيه 4 نصائح للاعبيه قبل مواجهة شباب قسنطينة الجزائري.

ويستضيف الدراويش منافسه الجزائري السبت المقبل، باستاد الجيش ببرج العرب، بدون حضور جماهيري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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ووفقًا للموقع الرسمي للإسماعيلي، تمثلت أول النصائح في ضرورة الهدوء وعدم الانفعال طوال أحداث المباراة لنقل الضغط على الفريق المنافس.

كما نصح سيدومير لاعبيه بعدم التفكير كثيرا وقت استلام الكرة، والتصرف بها بشكل سريع لتجنب فقدانها.

ثالث النصائح البلجيكية للاعبي الإسماعيلي يكمن في أهمية الضغط على الكرة لاستخلاصها سريعا من المنافس دون إتاحة الفرصة له لتمريرها.

أما النصيحة الأخيرة فكانت حول ضرورة التعامل مع الفرص المتاحة بدقة شديدة من أجل تسجيل الأهداف وإرباك المنافس.