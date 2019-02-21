شكرا لقرائتكم الجبلاية تنصف لاعب الأهلى فى أزمة الـ260 ألف جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة التظلمات باتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجى، حفظ الشكوى المقدمة من محمد شيحة ضد أحمد الشيخ لاعب الأهلى للحصول على 260 ألف جنيه.

وكان شيحة قد اشتكى اللاعب للحصول على نسبته من انتقال اللاعب من المقاصة للأهلى، إلا أن أحمد سمير محامى اللاعب أكد حفظ الشكوى وعدم إلزام اللاعب بأى مستحقات.

وحضر أحمد الشيخ لاعب الأهلى، ومحاميه أحمد سمير إلى مقر اتحاد الكرة، للخضوع للتحقيق أمام لجنة التظلمات بعدما قدم محمد شيحة وكيل اللاعبين ضده، من أجل الحصول على 260 ألف جنيه نسبته من انتقال اللاعب من المقاصة للأهلى.