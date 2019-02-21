شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: بيان الأهلى يعنى الانسحاب.. ولن نعدل مواعيد المسابقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر بارز فى اتحاد الكرة أن قرار النادى الأهلى برفض استبدال مباراته أمام بيراميدز فى الدورى، والمقرر لها يوم 25 فبراير الجارى بمباراة الفريقين فى كأس مصر يعنى الانسحاب من الكأس.

قال المصدر، إنه لا يوجد قرار رسمى من اتحاد الكرة ضد الأهلى بعد بيانه الصادر اليوم، ولكن قرار الأهلى يعنى الانسحاب من بطولة كأس مصر.

تابع المصدر أن اتحاد الكرة لن يعدل مواعيد المسابقات فى الفترة القادمة بسبب الظروف الصعبة التى يعيشها حاليًا، وهو ما يدل على أن الأهلى فى طريقه للانسحاب من البطولة.