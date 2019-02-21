شكرا لقرائتكم لاعب الأهلى قيد التحقيق فى الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد أحمد الشيخ لاعب النادى الأهلى، ومحاميه أحمد سمير فى مقر اتحاد الكرة، منذ قليل للخضوع للتحقيق أمام لجنة التظلمات بعدما قدم محمد شيحة وكيل اللاعبين شكوى ضده.

وتقدم محمد شيحة بشكوى ضد أحمد الشيخ يطلب فيها الحصول على 260 ألف جنية نظرا مساهمته فى انتقال اللاعب من صفوف مصر المقاصة للنادى الأهلى عام 2015.

ويرفض أحمد الشيخ منح المبلغ المذكور لمحمد شيحة مؤكدا أنه لم يكن له دور فى انتقاله من المقاصة للأهلى وفقا للاعب وأن الصفقة تمت عن طريق وكيل آخر لعب هذا الدور فى ذلك التوقيت وهو ما يرفضه وكيل اللاعبين ويؤكد عدم صحته.