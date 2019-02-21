شكرا لقرائتكم مجدى عبد الغنى: ليه الأهلى خايف من بيراميدز رغم هزيمته من الجونة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، قرار النادى الأهلى برفض استبدال مباراته أمام بيراميدز فى الدورى، والمقرر لها 28 فبراير الجارى بمواجهة الفريقين فى كأس مصر. وقال عبد الغنى فى تصريحات خاصة: "مش عارف الأهلى خايف يلعب بيراميدز ليه؟ لسه مغلوب من الجونة 2/1.. يعنى الأهلى خايف والجونة مش خايف!!". أضاف عبد الغنى: "هتفرق إيه يلعبه فى الدورى ولا فى الكأس هو كده كده هيلعبه سواء كان فى الدورى أو فى الكأس".

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