تفاصيل زيارة أحمد أحمد لاتحاد الكرة

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جدة - عمرو شويل انتهى أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، من الزيارة التى قام بها إلى مقر اتحاد الكرة اليوم الخميس التى شهدت حضور مجلس إدارة الجبلاية.
من جانبه أكد أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد والمتحدث الرسمى باسم الاتحاد، أن رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم حضر إلى مقر الاتحاد المصرى لمتابعة تجهيزات مصر لكأس الأمم الأفريقية 2019 والترتيب مع مسئولي الاتحاد بصفتهم المنظم للبطولة.
كشف أحمد مجاهد إن رئيس الكاف أوضح خلال الزيارة إنه على ثقة بأن مصر لديها الإمكانيات فوق المطلوب بالإضافة إلى استعدادات الفنادق لإقامة الوفود وغيرها من الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بمنافسات بطولة الأمم الإفريقية.
اختتم مجاهد تصريحاته أن زيارة احمد أحمد ستتكرر خلال الفترة المقبلة لمتابعة الترتيب للبطولة حيث إنه بصفته رئيس الكاف يجتمع بمسئولي الاتحاد المصرى بشكل دورى ويتم استعراض بشرح وافى كافة الأمور الخاصة بالتنظيم.
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