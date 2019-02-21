شكرا لقرائتكم سموحة يفاوض حسام حسن والاتحاد يهدد حسم المفاوضات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى حسام حسن المدير الفنى السابق لفريق بيراميدز، عرضا لتدريب سموحة خلال الموسم الحالى. ويتولى عادل عبد الرحمن المسئولية الفنية لفريق سموحة، خلال الوقت الحالى، وتتجه النية لدى مسئولو النادى السكندرى لإجراء تغييرات فى الجهاز الفنى بالساعات القليلة المقبلة ويتصدر حسام حسن الترشيحات. وتشهد الساعات المقبلة عقد مسئولو سموحة جلسة مع المدير الفنى الحالى لحسم مصيره وحال موافقة حسام حسن على تولى المسئولية الفنية سيتم فسخ عقد عادل عبد الرحمن بالتراضى وإعلان تولى التوأم المسئولية الفنية لنهاية الموسم الحالى. وتكمن أزمة تولى حسام حسن تدريب سموحة، وجود اتفاق بين التوأم ومسئولو نادى الاتحاد السكندرى لتولى المسئولية الفنية لزعيم الثغر وهو ما يهدد اتمام المفاوضات مع سموحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سموحة يفاوض حسام حسن والاتحاد يهدد حسم المفاوضات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.