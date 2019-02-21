شكرا لقرائتكم 22 لاعبا فى كتيبة الدراويش لمواجهة بطل الجزائر بدورى الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصطحب البلجيكى “سيدومير يانيفسكى” المدير الفنى للإسماعيلى 22 لاعبا للسفر إلى الاسكندرية ضمن تحضيرات الفريق لملاقاة فريقى شباب قسنطينة بدورى أبطال افريقيا وطلائع الجيش بالدورى المحلى. ويلتقى الإسماعيلى مع بطل الجزائر بعد غدا السبت قبل أن يواجه الطلائع الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب ضمن الأسبوع الـ24 لمسابقة الدورى المصرى. قائمة الإسماعيلى شهدت عودة محمد هاشم قلب الدفاع بجانب محمد الضرف فيما تم إستدعاء باهر المحمدى لتجهيزه للمواجهة المحلية فى ظل غيابه عن اللقاء الأفريقى بسبب الايقاف. جاءت قائمة الإسماعيلى لمواجهة بطل الجزائر كالتالى: Advertisements حراسة المرمى : محمد مجدى – محمد فوزى – أيمن رجب. خط الدفاع : طارق طه – محمد مجدى الجمل – محمد هاشم – باهر المحمدى – ريتشارد بافور – محمود متولى – أسامة إبراهيم – أحمد أيمن. خط الوسط : عماد حمدى – إبراهيم عبدالخالق – محمود عبدالعاطى «دونجا» – محمد صادق – عبدالرحمن مجدى – كريم بامبو – وجيه عبدالحكيم – محمد الضرف. خط الهجوم : بنسون شيلونجو – أودا مارشال – يحيى زايد.

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