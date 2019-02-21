روح خالد توحيد حاضرة في اجتماع مجلس الأهلى الطارئ

جدة - عمرو شويل بدأ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بدأ اجتماعه صباح اليوم الخميس بالوقوف دقيقة؛ حدادا على روح الكاتب الصحفي خالد توحيد، رئيس قناة النادي والذي وافته المنية صباح الثلاثاء الماضي بعد أزمة قلبية تعرض لها أثناء أداء صلاة الظهر في النادي.

ويجتمع مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في مقر النادي بالجزيرة اليوم الخميس؛ لمناقشة تعديلات جدول الدوري والمواعيد الجديدة لمباريات الكأس، واتخاذ ما يلزم من قرارات لحفظ حقوق النادي المشروعة.

ويقام عزاء الراحل الدكتور خالد توحيد رئيس قناة الأهلي عقب صلاة المغرب، اليوم الخميس، بمسجد عمر مكرم «للرجال فقط» على أن يكون عزاء السيدات في المنزل.

وكانت مراسم جنازة الكاتب الصحفي خالد توحيد قد شُيّعت عقب صلاة ظهر أمس الأول، الثلاثاء، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، قبل أن يتم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.