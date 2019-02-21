شكرا لقرائتكم الأهلى يرفض استبدال مباراة بيراميدز فى الدورى بمواجهة الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة الأهلى فى اجتماعه اليوم برئاسة محمود الخطيب الالتزام بقرار مجلس الإدارة فى اجتماعه الطارئ بتاريخ 9-2-2019 ونصه (الرفض القاطع لاستبدال أية مباراة للأهلى فى بطولة الدورى بمباراة أخرى فى مسابقة الكأس استجابًة لضغوط أى طرف، خاصة وأن اتحاد الكرة هو الذى أعد جدول الدورى بنفسه دون تدخل من أية جهة وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية)، وتم إخطار اتحاد الكرة بهذا القرار فى 10-2-2019 قبل إجرائه أى تعديلات جديدة على جدول الدورى.

كما قرر التأكيد على احتفاظ النادى بكل الحقوق المشروعة دون تفريط حيال الإجراءات القانونية، التى اتخذها مجلس الإدارة بخصوص انتهاك اللوائح فى اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء وممثلى الأندية.