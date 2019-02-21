شكرا لقرائتكم رئيس الكاف يختتم زيارة الجبلاية بأداء صلاة الظهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختتم أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، زيارته لمقر اتحاد الكرة، بأداء صلاة الظهر قبل مغادرته مقر الجبلاية. وزار رئيس الكاف مقر الجبلاية اليوم، لمتابعة استعدادات مصر لاستضافة كأس أمم أفريقيا المقبلة. وعقب انتهاء الزيارة قام رئيس الكاف بأداء صلاة الظهر جماعة مع أعضاء مجلس الجبلاية، وكان أحمد مجاهد عضو المجلس هو الإمام فى الصلاة.

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