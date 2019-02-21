شكرا لقرائتكم أتلتيكو يهز يوفنتوس بثنائية.. وعودة مثيرة للسيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجل خوسيه خيمينيز ودييغو غودين هدفين في آخر ربع ساعة ليقودا أتلتيكو مدريد الإسباني للفوز على ضيفه على يوفنتوس الإيطالي 2-صفر يوم الأربعاء في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا.

ورغم إلغاء الحكم لهدف لأتلتيكو قبلها، إلا أن خيمينيز استغل حالة ارتباك داخل منطقة الجزاء ليسجل هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 78 وسط اعتراضات من لاعبي يوفنتوس بداعي وجود دفعة من أحد لاعبي أتلتيكو أثناء تسجيل الهدف، وأضاف زميله غودين الهدف الثاني في الدقيقة 83 من عمر اللقاء بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ورغم محاولات كريستيانو رونالدو لهز الشباك واقترابه من التسجيل قبل النهاية لفريقه الايطالي، إلا ان المباراة انتهت بفوز كبير لأتلتيكو قبل خوضه لمباراة الإياب في إيطاليا في 12 مارس المقبل.

واقترب مانشستر سيتي الإنجليزي من الصعود إلى دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما اقتنص فوزا ثمينا 3 - 2 من مضيفه شالكة الألماني يوم الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر للمسابقة القارية.

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وبادر المهاجم الأرجنتيني المخضرم سيرخيو أغويرو بالتسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 18، لكن النجم الجزائري نبيل بن طالب أدرك التعادل لشالكه في الدقيقة 38 من ركلة جزاء.

وعاد بن طالب للتسجيل من جديد، محرزا الهدف الثاني للفريق الألماني في الدقيقة 45 من ركلة جزاء أخرى، لينتهي الشوط الأول بتقدم شالكه بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني، أدرك الجناح الألماني الشاب ليروي ساني التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 85، ثم أضاف رحيم ستيرلينغ الهدف الثالث في الدقيقة 90 رغم معاناة الفريق الإنجليزي من النقص العددي عقب طرد لاعبه الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي في الدقيقة 68 لحصوله على الإنذار الثاني.

وأصبح يكفي مانشستر سيتي الخسارة صفر - 1 أو 1 - 2 في لقاء العودة، الذي سيقام بملعب الاتحاد معقل سيتي في 12 مارس القادم، للتأهل لدور الثمانية في البطولة التي يحلم بالفوز بها للمرة للمرة الأولى في تاريخه.

في المقابل، أصبح يتعين على شالكة الفوز بفارق هدفين أو بفارق هدف شريطة نجاحه في تسجيل أربعة أهداف على الأقل حتى يتجنب الخروج المبكر من أمجد الكؤوس الأوروبية.