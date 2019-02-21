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الأهلي يرفض خوض لقاء بيراميدز بالكأس الخميس.. ويتمسك بالجدول السابق

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الأهلي يرفض خوض لقاء بيراميدز بالكأس الخميس.. ويتمسك بالجدول السابقمجلس ادارة النادى الاهلى
كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

قرر مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه اليوم برئاسة الكابتن محمود الخطيب الالتزام بقرار مجلس الإدارة في اجتماعه الطارئ بتاريخ 9-2-2019 ونصه (الرفض القاطع لاستبدال أية مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس

استجابةً لضغوط أي طرف، خاصة وأن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أية جهة وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته

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قبل الأندية) وتم إخطار اتحاد الكرة بهذا القرار في 10-2-2019 قبل إجرائه أية تعديلات جديدة على جدول الدوري.

كما قرر التأكيد على احتفاظ النادي بكافة الحقوق المشروعة دون تفريط حيال الإجراءات القانونية التي اتخذها مجلس الإدارة بخصوص انتهاك اللوائح في اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء وممثلي الأندية.

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