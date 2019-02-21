إيهاب الألفى يؤكد جاهزية لاعبات الأهلى للسلة لمواجهة الجزيرة

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أكد إيهاب الألفي المدير الفني لفريق السلة سيدات بالنادي الأهلي جاهزية لاعبات الفريق لمواجهة الجزيرة في الدوري غدًا.
وشدد الألفي على أهمية تلك المواجهة في مشوار الأهلي نحو الحفاظ على صدارة الدوري خلال المرحلة المقبلةخصوصًا قبل مواجهتي الأسبوع المقبل أمام سموحة وسبورتنج.
وأشار الألفي إلى أن لاعبات الأهلي يؤدين بشكل بطولي من بداية الموسم الحالي، ويبذلن مجهودًا كبيرًا خلال الأسابيع الأخيرة،
وقال الألفي إن اعتماده على بعض اللاعبات خلال الفترة الماضية بسبب الإصابات، أظهر العديد من المواهب التي نضجت في صفوف الفريق وأصبحن من العناصر الأساسية.
وتستعد لاعبات الأهلي لمواجهة الجزيرة في الرابعة عصر غدٍ الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري.
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