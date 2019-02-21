الارشيف / اخبار الرياضه

إيهاب الألفى يؤكد جاهزية لاعبات الأهلى للسلة لمواجهة الجزيرة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

فريق كرة السلة سيدات بالنادي الأهلي
كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

أكد إيهاب الألفي المدير الفني لفريق السلة سيدات بالنادي الأهلي جاهزية لاعبات الفريق لمواجهة الجزيرة في الدوري غدًا.

وشدد الألفي على أهمية تلك المواجهة في مشوار الأهلي نحو الحفاظ على صدارة الدوري خلال المرحلة المقبلة

خصوصًا قبل مواجهتي الأسبوع المقبل أمام سموحة وسبورتنج.

وأشار الألفي إلى أن لاعبات الأهلي يؤدين بشكل بطولي من بداية الموسم الحالي، ويبذلن مجهودًا كبيرًا  خلال الأسابيع الأخيرة،

Advertisements

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D

في ظل تعدد الإصابات والغيابات وسط اشتداد المنافسة.

وقال الألفي إن اعتماده على بعض اللاعبات خلال الفترة الماضية بسبب الإصابات، أظهر العديد من المواهب التي نضجت في صفوف الفريق وأصبحن من العناصر الأساسية.

وتستعد لاعبات الأهلي لمواجهة الجزيرة في الرابعة عصر غدٍ الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيهاب الألفى يؤكد جاهزية لاعبات الأهلى للسلة لمواجهة الجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى