سيدات الأهلى للسلة يواجهون الجزيرة..اليوم

فريق كرة السلة سيدات بالنادي الأهلي كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال: يخوض فريق كرة السلة سيدات بالنادي الأهلي مرانه في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس على الصالة المغطاة بمقر النادي بالجزيرة. النادي بالجزيرة. وتستعد لاعبات الأهلي لمواجهة الجزيرة في تمام الساعة السادسة مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الدوري الممتاز . وكانت فريق سيدات الأهلي قد حقق الفوز على فريق الشمس 74 -56 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الاثنين الماضي ضمن منافسات بطولة الدوري.

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