رياضة | ننشر تشكيل مباراة تلا وطنطا في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر تشكيل مباراة تلا وطنطا في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق بعد قليل مباراة الجولة التاسعة عشر من منافسات المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني، بين فريقي مركز شباب تلا وطنطا.

ويبدأ تلا اللقاء بتشكيل يضم محمد ماندو، وخالد الضبع، واسلام علم الدين، وأسامة الليبي، ومحمد ملهط، وسعيد النيداني، وميدو، ونانا، ومحمد بليه، وأحمد بيكو، وياسر رضا، وفي البدلاء هيثم محمد، والسيد عبد الغفار، ومحمد المراكبي، وهشام عبد الرؤوف، ومحمد رحرح، وعطيه النشوي، وسعيد المشد.

ويخوض طنطا اللقاء بتشكيل يتكون من : قاسم طارق، ومحمد الشاذلي، وسليمان عبد ربه، وحسين رمضان، وعلاء البدري، ومصطفى امين، ونادر فؤاد، وأحمد ابو العزم، ومحمود السيد، وكريم أسامه، واسماعيل بامبا، وفي البدلاء يتواجد السيد الصاوي، ومحمد حسام، ومحمد السيد مودي، ومحمد خليفه، محمود شعبان مدكور وأحمد فوزي، وأسامة مرعي.

ويدير مباراة اليوم الحكم وليد عبد الرازق، ويعاونه عبد العزيز محسن، ووليد قابيل، وحكم رابع أمير السيد، ويراقب اللقاء مصطفى عطوة، ومراقب الحكام السيد رمضان.