رياضة | الإسماعيلي يحشد قوته الضاربة لمواجهة شبيبة قسنطينة الجزائري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يحشد قوته الضاربة لمواجهة شبيبة قسنطينة الجزائري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بقيادة البلجيكي سيدومير يانيفسكي، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة شباب قسنطينة الجزائري في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت قائمة الإسماعيلي ضم 22 لاعبا وهم:-

حراسة المرمى: محمد مجدي – محمد فوزي – أيمن رجب.

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خط الدفاع: طارق طه – محمد مجدي الجمل – محمد هاشم – باهر المحمدي – ريتشارد بافور – محمود متولي – أسامة إبراهيم – أحمد أيمن.

خط الوسط: عماد حمدي – إبراهيم عبدالخالق – محمود عبدالعاطي "دونجا" – محمد صادق – عبدالرحمن مجدى – كريم بامبو – وجيه عبدالحكيم – محمد الضرف.

خط الهجوم: بنسون شيلونجو – أودا مارشال – يحيى زايد.

ويلتقي الإسماعيلي مع شباب قسنطينة السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.