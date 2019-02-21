رياضة | راعي جديد لباريس سان جيرمان

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وأوضح البيان الصحفي الذي أصدره النادي "أكور وباريس سان جيرمان يعلنان عن التوصل لاتفاق نهائي بشأن إبرام العقد بينهما، بداية من موسم 2019-2020".



جوارديولا: مانشستر سيتي لن ينافس على دوري أبطال أوروبا

أبدى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي عدم جاهزية فريقه للمنافسة في الأدوار الأخيرة على دوري أبطال أوروبا.

ولم يكن مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، سعيداً بعدما خطف فريقه بـ10 لاعبين الفوز 3-2 على شالكه، في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا.

وهز سيتي الشباك مرتين في آخر 4 دقائق، ليقلب تأخره إلى فوز بعدما تقدم 1-0، لكنه وجد نفسه متأخراً بعد استقباله ركلتي جزاء في 7 دقائق.

وقال جوارديولا: "كانت نتيجة رائعة، قدمنا للمنافس ركلة جزاء ثم ركلة أخرى ثم الطرد لذا فهذا ليس جيداً، ما زلنا غير جاهزين للمنافسة في الأدوار الأخيرة للبطولة، هذه حقيقة، قدمنا أداءً جيداً لكننا فقدنا بعض الكرات بسهولة وهو ما لا يجب حدوثه في هذه البطولة، ثم استقبلت شباكنا هدفين من ركلتي جزاء".

وأضاف جوارديولا: "كان مثل ما حدث في أنفيلد ضد ليفربول في الموسم الماضي عندما خسرنا 0-3، قدمنا هدفين في الوقت الذي لم يفعل فيه شالكه أي شيء، الأداء كان جيداً في النهاية وبفضل كفاءة ليروي اللاعبون الكبار يحسمون هذا النوع من المباريات".

كوكي يحرج كريستيانو رونالدو

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أبدى كوكي ريسوركسيون لاعب وسط أتلتيكو مدريد إعجابه بأداء زميله المهاجم ألفارو موراتا، الذي ألغى الحكم هدفًا له بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد خلال مباراة أتلتيكو مع ضيفه يوفنتوس الإيطالي.

وفاز أتلتيكو مدريد، على ضيفه يوفنتوس بنتيجة (0-2)، مساء أمس الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كوكي إن تقنية الفيديو ستنصف ألفارو وستقف إلى جانبه يوما ما، لقد سجل هدفين ألغيا له أمام يوفنتوس وقبل جولتين أمام ريال مدريد في الليجا.

وأضاف الدولي الإسباني: "قد يستحق الهدفين، لكن ينبغي احترام القرارات فنحن نحترم الحكام وسنواصل الرغبة في محاولة الفوز بالمباريات وتسجيل عدد أكبر من الأهداف خشية إلغاء بعضها".

وعن الإشارة التي وجهها المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، لجماهير الأتلتي بأصابعه الخمسة، قال: "لم أرّ شيئا في الملعب وربما كان يحيي أحدهم.. إذا كان يمتلك خمسة ألقاب في التشامبيونزليج فينبغي تهنئته، ليس لدينا شيئا آخر لنقوله".

وتابع كوكي: "كانت مباراة صعبة للغاية ومتقاربة المستوى خاصة في الشوط الأول. في الشوط الثاني حظينا بفرص أكثر، خرجنا بنتيجة كبيرة من المتروبوليتانو ونأمل أن نقدم مباراة كبيرة هناك وأن نلعب بتواضع كبير لأننا سنذهب للعب في تورينو أمام واحد من أفضل فرق العالم".

كما أشاد كوكي بالمباراة الكبيرة التي قدمها زميله الآخر، دييجو كوستا، قائلًا: "لم يكن متأثرًا بغيابه لفترة طويلة عن الملاعب، بالنسبة لنا إنه لاعب أساسي خاصة لما يقدمه من تضحيات في الملعب ولما يقدمه للفريق، نحتاجه هكذا بكل قوته".

ويحل أتليتكو مدريد ضيفا على يوفنتوس، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في معقل البيانكونيري، يوم 12 مارس المقبل، في رحلة محفوفة بالمخاطر للروخي بلانكوس، رغم أفضلية الفوز ذهابا بثنائية نظيفة.