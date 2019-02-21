رياضة | رئيس الكاف يصل الجبلاية لعقد جلسة مع أبوريدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الكاف يصل الجبلاية لعقد جلسة مع أبوريدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقبل هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ، اليوم الخميس أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، لبحث أخر التطورات الخاصة، بتنظيم أمم أفريقيا 2019 بمصر.
وكان الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية، استقبل أحمد أحمد رئيس الكاف، أمس في حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
وأكد رئيس جمهورية مصر العربية، أن الحكومة المصرية توفر شتى سبل الدعم للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في مقره بالقاهرة ليتمكن من مزاولة مهامه على أكمل وجه، مشيداً بالتطور الملحوظ الذي تشهده كرة القدم الأفريقية مؤخراً على الساحة العالمية، والذي يظهر في الأداء المشرف لمعظم المنتخبات والأندية الأفريقية في البطولات الدولية، بالإضافة إلى وصول عدد كبير من لاعبي كرة القدم الأفارقة المحترفين إلى أعلى درجات التميز العالمي.
وتستعد مصر لاستضافة بطولة الأمم الإفريقية بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا بدلًا من 16 منتخبًا كما جرت العادة بالبطولات السابقة.
مجلس الأهلي بالكامل في اجتماع حسم مباراة بيراميدز
حضر مجلس إدارة النادي الأهلي بكامل أعضائه وعلى رأسهم محمود الخطيب إلى مقر النادي بالجزيرة لبدء اجتماع المجلس.
وانطلق منذ قليل،اجتماع المجلس، وذلك لمناقشة تعديلات جدول الدوري والمواعيد الجديدة لمباريات الكأس واتخاذ ما يلزم من قرارات لحفظ حقوق النادي المشروعة.
ويدرس المجلس خلال اجتماعه كل الاقتراحات المتعلقة بعدم التزام اتحاد الكرة بالمواعيد وتبديل مباراة بيراميدز لتكون في بطولة كأس مصر بدلًا من الدوري الممتاز، حيث يحسم المجلس موقفه من النهائي من الانسحاب من بطولة كأس مصر من عدمه.
الأهلي يفكر في رفض مواجهة الزمالك بالقمة بسبب الإسماعيلي
يدرس نادي الأهلي رفض خوض مباراة القمة أمام الزمالك المؤجلة من الجولة الـ17 للدوري المصري يوم 30 مارس المقبل.
ويفكر الأهلي في مخاطبة اتحاد الكرة بضرورة إقامة مباراة الزمالك والإسماعيلي المؤجلة من الدور الأول إلى يوم 18 أبريل قبل مباراة القمة وذلك مراعاة لمبدأ تكافؤ الفرص وترتيب مباريات الدوري المصري.
ويتسلح الأهلي بفكرة أن مباراة الزمالك والإسماعيلي مؤجلة من الجولة العاشرة ولا يجوز إقامته بعد مباراة القمة المؤجلة من الجولة السابعة عشرة للدوري المصري.
الأهلي والزمالك يتصارعان على عامر عامر حارس الإنتاج
فتح نادي الإنتاج الحربي الباب أمام الأهلي الزمالك للتفاوض على ضم عامر عامر حارس الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وحدد الإنتاج الحربي مبلغ 30 مليون جنيه لبيع عامر عامر في الصيف والذي يتردد أنه وقع للأهلي بينما دخل الزمالك في مفاوضات معه لإفساد الصفقة.
ويقدم عامر عامر مستوى مميزًا مع الإنتاج الحربي جعله مرشحًا للانضمام لمنتخب مصر في شهر مارس المقبل.
أغلى 5 مدربين في الدوري المصري
ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم.
1- الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز ومعاونوه يحصلون على 200 ألف دولار شهرياً ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه.
2- السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ومعاونوه يحصلون على 180 ألف دولار شهريًا أى ما يعادل 3 ملايين و200 ألف جنيه.
3- الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ومعاوناه يحصلون على 125 ألف دولار شهريًا ما يعادل مليونين و250 ألف جنيه.
4- البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه يحصلون على 45 ألف دولار شهرياً ما يعادل 800 ألف جنيه.
5- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادى دجلة يحصل على 25 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 450 ألف جنيه.