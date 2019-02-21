رياضة | رئيس الكاف يصل الجبلاية لعقد جلسة مع أبوريدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الكاف يصل الجبلاية لعقد جلسة مع أبوريدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ، اليوم الخميس أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، لبحث أخر التطورات الخاصة، بتنظيم أمم أفريقيا 2019 بمصر.

وكان الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية، استقبل أحمد أحمد رئيس الكاف، أمس في حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأكد رئيس جمهورية مصر العربية، أن الحكومة المصرية توفر شتى سبل الدعم للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في مقره بالقاهرة ليتمكن من مزاولة مهامه على أكمل وجه، مشيداً بالتطور الملحوظ الذي تشهده كرة القدم الأفريقية مؤخراً على الساحة العالمية، والذي يظهر في الأداء المشرف لمعظم المنتخبات والأندية الأفريقية في البطولات الدولية، بالإضافة إلى وصول عدد كبير من لاعبي كرة القدم الأفارقة المحترفين إلى أعلى درجات التميز العالمي.

وتستعد مصر لاستضافة بطولة الأمم الإفريقية بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا بدلًا من 16 منتخبًا كما جرت العادة بالبطولات السابقة.