اونلاين | الدوري السعودي.. بث مباشر مباراة الاتفاق والحزم يلا شوت

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الدوري السعودي.. بث مباشر مباراة الاتفاق والحزم يلا شوت

يلتقي فريقا الحزم والاتفاق في الثالثة عصرا اليوم الخميس في مباراة قوية تقام ضمن مباريات الدوري السعودي مباراة الاتفاق في ديار الحزم، وذلك ضمن مباريات الجولة ال 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تعد مباراة هامة للفريقين، كورة لايف مشاهدة مباراة الاتفاق والحزم بث مباشر.

الدوري السعودي.. بث مباشر مباراة الاتفاق والحزم يلا شوت

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يدخل فريق الحزم وسط جماهيره وفي دياره، وقد وصل إلى المركز 12 بعد أن خسر في 8 مباريات وفاز في 5 مباريات وتعادل في 7 مباريات، أما فريق الاتحاد فيدخل إلى المباراة وهو في المركز التاسع برصيد 27 نقطة بعد أن فاز في 7 مباريات وتعادل في 7 وخسر في 6 مباريات، دوري بلس مشاهدة مباراة الاتفاق والحزم.

الدوري السعودي.. بث مباشر مباراة الاتفاق والحزم يلا شوت

وتقام مباراة الحزم والاتفاق في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة وتنقل المباراة عبر قناة السعودية الرياضية في بث حي ومباشر وسريع.

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