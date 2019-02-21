شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الاتفاق الرسمي لمواجهة الحزم بالدوري السعودي والان مع التفاصيل
الخليج 365- أعلن سيرخيو بيرناس المدير الفني للاتفاق تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الحزم التي تقام ضمن منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وجاء تشكيل الاتفاق كالتالي.
رايس مبولحي، عمر السنين، عبدالله الحافظ، سعيد الربيعي، حسين السيد، إبراهيم محنشي، علي هزازي، حسن جمال، الكويكبي، عكايشي وجوانكا.
يحتل الاتفاق المركز التاسع على جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد الحزم في المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة.
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