شكرا لقرائتكم خبر عن ساري يتفق على تدريب هذا النادي في إيطاليا والان مع التفاصيل

الخليج 365- أفادت بعض التقارير الصحفية برغبة نادي روما الإيطالي في التعاقد مع ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي الحالي لتولي القيادة الفنية لذئاب العاصمة بالموسم القادم.

وكشفت صحيفة "لاريببليكا"، أن مستشار روما فرانكو بالديني ورئيس النادي بالوتا تواجدا في لندن مع ساري لمناقشته في خلافة أوزيبيو دي فرانشيسكو مدرب الفريق الحالي.

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وأضحت الصحيفة، أنه في حال الرحيل المحتمل للمدير الرياضي مونشي والمدرب دي فرانشيسكو نهاية الموسم الحالي، فسيكون ساري هو المرشح الأول لتولي زمام الأمور في نادي العاصمة.

يحتل روما حاليا المركز الخامس على جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 41 نقطة، وبفارق نقطة عن ميلان صاحب المركز الرابع.

وتشهد الفترة الحالية أزمة بين ساري وجماهير تشيلسي بعد سلسلة من النتائج السيئة أخرها الخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي عقب الهزيمة أمام مانشستر يونايتد 2 - 0.