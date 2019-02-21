شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مرات في أسبوع.. سرقة منازل نجوم الدوريات الأوروبية والان مع التفاصيل

الخليج 365- شهدت الفترة الماضية في الدوريات الأوروبية الكبرى، ظاهرة غريبة لنجوم كرة القدم ليس لها علاقة باللعبة، لكنها ظهرت بشكل كبير وملحوظ خلال الأيام الماضية.

والظاهرة هي عمليات السرقة على منازل اللاعبين، حيث تم سرقة 3 نجوم خلال الأسبوع الجاري في 3 بلدان مختلفة، على رأسهم النجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي.

ويستعرض "السعودية نيوز" حوادث السرقة لنجوم كرة القدم خلال الفترة الأخيرة.

ساديو ماني "ليفربول، إنجلترا".

تعرض منزل مهاجم ليفربول ساديو ماني للسرقة خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام ضيفه بايرن ميونخ الألماني الثلاثاء الماضي، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ووفقا لما نشره موقع "ليفربول إيكو"، فقد لاحظ ماني بعد عودته للمنزل، اختفاء العديد من المقتنيات الثمينة، من ساعات، وهواتف محمولة، ومفاتيح سيارات.

ممفيس ديباي "ليون، فرنسا"

أبلغ الهولندي ديباي لاعب ليون الشرطة الفرنسية بأنه تعرض لعملية سرقة بعد مباراة فريقه أمام برشلونة الأسباني في ثمن نهائي دوري الأبطال والتي انتهت بالتعادل السلبي.

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وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بحدوث سطو على منزلي زميلي ديباي، لوكا توسار والإسباني من أصل سنغالي باب شيخ ديوب، أيضًا خلال المباراة.

وليست هذه الواقعة الأولى، فقد سطا لصوص على منزل ديباي في سبتمبر 2018، وأبلغ اللاعب عن سرقة محتويات تفوق المليون يورو، خلال مواجهة نيس في الدوري الفرنسي.

وذكرت شرطة باريس في ديسمبر الماضي، أن لصوصًا حاولوا سرقة منزل الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينج، مهاجم باريس سان جيرمان، للمرة الثانية في أقل من شهر، وخلعوا باب مدخل منزله في العاصمة باريس، قبل أن يولوا هاربين بعد سماع جرس الإنذار.

برينس بواتينج "برشلونة، أسبانيا"

تعرض النجم الغاني كيفين برينس بواتينج لاعب برشلونة لعملية سرقه خلال تواجده في مباراة فريقه الخميس الماضي أمام بلد الوليد في الدوري الأسباني.

وكشفت صحيفة "موندوديبورتيفو"، أن عصابة قامت بسرقة منزل برنيس بواتينج وهو يلعب المباراة وقامو بسرقة ممتلكات تقدر قيمتها بـ300 ألف يورو من مجوهرات وغيره.

وتابعت الصحيفة، أن السارقين استغلوا إنشغال اللاعب الغاني بمباراة فريقه وقاموا بعملية السرقة للوافد الجديد إلى المدينة الكتالونية.

وانتقل بواتينج إلى البارسا في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من ساسولو الإيطالي على سبيل الأعارة بنية الشراء.