شكرا لقرائتكم خبر عن نجم برشلونة يرفض آرسنال ومانشستر يونايتد وينتقل لانتر ميلان والان مع التفاصيل

الخليج 365- يقترب الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة من الانتقال إلى انتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، أن اللاعب قريب من الانتر، بعد رفضه العروض المقدمة من الثنائي الإنجليزي مانشستر يونايتد وآرسنال.

وتابعت الصحيفة، النيراتزوري قدم عرض بـ35 مليون يورو للتعاقد مع راكيتيتش، لكن رفض برشلونة هذا العرض، وسيقوم الانتر خلال الأيام المقبلة بتقديم عرض أخر مقابل 40 مليون يورو بالأضافة للمكافأت.

وأتمت الصحيفة، راكيتيتش الذي يمتلك عقد مع برشلونة حتى عام 2021، وافق على الانضمام للانتر لمدة 4 سنوات مقابل 6.5 مليون يورو في الموسم الواحد.