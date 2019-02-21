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لاسارتي يكشف عن إيجابيات الأهلي في ظل ضغط المباريات

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٢١ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م

قال مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق أغلق ملف مباراة الداخلية التي أُقيمت أمس الأربعاء، على استاد بتروسبورت، ضمن الجولة الـ23 في بطولة الدوري العام، والتي انتهت بفوز الفريق 3-1، على أن يبدأ الأهلي غدًا استعداداته لمواجهة الجونة، وأوضح لاسارتي أن الأمور تحسنت في الفترة الأخيرة بعد تراجع معدل الإصابات في الفريق، وهو الأمر الإيجابي خاصة في ظل ضغط المباريات الذي يتعرض له الفريق ما بين بطولة محلية ومباريات في دوري أبطال إفريقيا.

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وأشار المدير الفني، في تصريحات صحفية للموقع الرسمي للقلعة الحمراء، إلى أن هشام محمد كان يشكو آلامًا بسيطة من العضلة الأمامية في مباراة أمس أمام الداخلية، ولكنه تعرض إلى كدمة قوية كانت سببا في تغييره، ومشاركة كريم نيدفيد بدلًا منه، قبل أن يُشارك حمدي فتحي بدلًا من ناصر ماهر. وشدد لاسارتي على أن

وأشار المدير الفني، في تصريحات صحفية للموقع الرسمي للقلعة الحمراء، إلى أن هشام محمد كان يشكو آلامًا بسيطة من العضلة الأمامية في مباراة أمس أمام الداخلية، ولكنه تعرض إلى كدمة قوية كانت سببا في تغييره، ومشاركة كريم نيدفيد بدلًا منه، قبل أن يُشارك حمدي فتحي بدلًا من ناصر ماهر.

وشدد لاسارتي على أن الأهلي حقق فوزًا مستحقًا علي الداخلية أمس باعتبار ما قدمه بإجمالي المباراة، وتحديدًا في الشوط الأول الذي كان الأهلي أفضل كثيرا فيه، ولكن مع الشوط الثاني استطاع الفريق المنافس الوصول، وسجل هدفًا من ركلة جزاء.

ورفع الأهلي رصيده إلى 45 نقطة في جدول ترتيب الجدول، ليشعل المنافسة في المقدمة بعد تعادل الزمالك أمام طلائع الجيش، حيث تساوى مع بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، بينما يتصدر الفريق الأبيض المسابقة برصيد 52 نقطة.

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