انت الان تتابع كيف يستعد الأهلي بدنيًا لمواجهة الجونة في الدوري؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢١ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م

يجهز خافيير أليخاندرو، مخطط الأحمال بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجًا بدنيًا خاصًا للفريق الأحمر، قبل السفر إلى الغردقة لملاقاة الجونة في المباراة المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ24 في بطولة الدوري الممتاز، حيث يسعى مخطط الأحمال لتقليل الحمل البدني على اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة الفريق الأخيرة أمام الداخلية، لتفادي الإجهاد الذي يتعرض له الفريق؛ بسبب توالي المباريات ما بين بطولة الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

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ويخضع هشام محمد، لاعب الفريق لفحص طبى اليوم، عقب شكواه من إصابة في العضلة الأمامية خلال مشاركته في مباراة الداخلية التي أقيمت أمس، وبناء على تلك الفحوصات يتحدد موعد مشاركة اللاعب في المران الجماعي وفرص مشاركته في المباريات خلال الفترة المقبلة. كما أن حسام عاشور ووليد سليمان، لاعبي الفريق، يخضعان