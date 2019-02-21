كيف يستعد الأهلي بدنيًا لمواجهة الجونة في الدوري؟

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٢١ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م
يجهز خافيير أليخاندرو، مخطط الأحمال بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجًا بدنيًا خاصًا للفريق الأحمر، قبل السفر إلى الغردقة لملاقاة الجونة في المباراة المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ24 في بطولة الدوري الممتاز، حيث يسعى مخطط الأحمال لتقليل الحمل البدني على اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة الفريق الأخيرة أمام الداخلية، لتفادي الإجهاد الذي يتعرض له الفريق؛ بسبب توالي المباريات ما بين بطولة الدوري ودوري أبطال إفريقيا.
ويخضع هشام محمد، لاعب الفريق لفحص طبى اليوم، عقب شكواه من إصابة في العضلة الأمامية خلال مشاركته في مباراة الداخلية التي أقيمت أمس، وبناء على تلك الفحوصات يتحدد موعد مشاركة اللاعب في المران الجماعي وفرص مشاركته في المباريات خلال الفترة المقبلة. كما أن حسام عاشور ووليد سليمان، لاعبي الفريق، يخضعان
كما أن حسام عاشور ووليد سليمان، لاعبي الفريق، يخضعان أيضًا لفحص طبي غدًا الجمعة، على هامش مران الفريق؛ للاطمئنان على حالتيهما، وتحديد موعد البدء في مرحلة جديدة لهما ضمن البرنامج العلاجي الذي خضع له الثنائي في الفترة الماضية، وخاض الثنائي برنامجا علاجيا وجلسات في الجيم، وتحسنت حالتهما بشكل كبير في الفترة الأخيرة.
وحصل الأهلي على راحة اليوم من التدريبات بعد أداء مباراة الداخلية أمس التي انتهت بفوز الأهلي (3-1)، في الجولة الـ23 في بطولة الدوري العام.
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