انت الان تتابع الأهلي: لا نتمنى عودة مؤمن زكريا إلى الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢١ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن النادي الأحمر ليس لديه النية للاستغناء عن الدولي المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق، باعتباره أحد العناصر المؤثرة في صفوف القلعة الحمراء، مضيفًا في تصريحات عبر برنامج «ساعة مع شوبير»، عبر إذاعة «أون سبورت» صباح اليوم الخميس: «أزارو لاعب مؤثر في الفريق، وليس لدينا النية حول رحيله»، وعن عدم الحديث مع اللاعب حول تجديد عقده، أكد مدير الكرة أن اللاعب المغربي عقده ممتد لثلاث سنوات.

كما تحدث سيد عبد الحفيظ، عن مؤمن زكريا المنتقل إلى صفوف فريق أحد السعودي في يناير الماضي على سبيل الإعارة، قائلًا: «في الحقيقة أنا لا أتمنى عودة اللاعب حاليا لأنه ليس بإمكانه المشاركة معنا من الناحية القانونية.. إذا عاد مؤمن للأهلي سيعود فقط للمشاركة في التدريبات، لكن سأتواصل معه وأتمنى استمراره