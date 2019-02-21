بطاقة دور الـ16 تشعل لهيب مواجهات الدوري الأوروبي

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تمثل بطولة الدوري الأوروبي الفرصة الأخيرة لآرسنال من أجل الخروج بأي لقب في الموسم الحالي.. علما بأنه الأول للفريق بقيادة مديره الفني الإسباني أوناي إيمري

يحتاج كل من آرسنال وتشيلسي الإنجليزيين إلى تحقيق نتيجة جيدة على ملعبهما، اليوم الخميس، في إياب دور الـ32 لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، من أجل حجز مقعده في دور الستة عشر للبطولة، وخسر آرسنال أمام باتي بوريسوف البيلاروسي 0-1، ذهابا، لكنه يستطيع قلب النتيجة الإجمالية لصالحه عندما يستضيف باتي على استاد الإمارات، في مباراة الإياب بالعاصمة البريطانية لندن، كما حقق تشيلسي فوزا هزيلا 2-1 على مالمو السويدي ذهابا، ليصبح بحاجة إلى اليقظة في مباراة اليوم لتحقيق نتيجة حاسمة إيابا في لندن من أجل تقليص حدة الضغوط الواقعة على مدربه ماوريسيو ساري.

وتمثل بطولة الدوري الأوروبي الفرصة الأخيرة لآرسنال من أجل الخروج بأي لقب في الموسم الحالي، علما بأنه الأول للفريق بقيادة مديره الفني الإسباني أوناي إيمري الذي تولى قيادة الفريق خلفا للمدرب الفرنسي آرسين فينجر. ومن المؤكد أن أي نتيجة بخلاف الفوز الكبير على الفريق البيلاروسي ستضع إيمري في مواجهة صعبة

وتمثل بطولة الدوري الأوروبي الفرصة الأخيرة لآرسنال من أجل الخروج بأي لقب في الموسم الحالي، علما بأنه الأول للفريق بقيادة مديره الفني الإسباني أوناي إيمري الذي تولى قيادة الفريق خلفا للمدرب الفرنسي آرسين فينجر.

ومن المؤكد أن أي نتيجة بخلاف الفوز الكبير على الفريق البيلاروسي ستضع إيمري في مواجهة صعبة مع جماهير النادي التي تمني نفسها بلقب البطولة الذي أحرزه إيمري 3 مرات سابقة متتالية مع إشبيلية الإسباني.

ورغم الاختبار الصعب الذي يواجهه إيمري حاليا في قيادة آرسنال، فما زال المدرب الإسباني يشعر بالتفاؤل، على الرغم من أن الفريق يفتقد جهود مهاجمه الدولي الفرنسي ألكسندر لاكازيت للإيقاف، بعد طرده في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.

ورغم فوزه في مباراة الذهاب خارج ملعبه، لا تبدو الأمور وردية تماما بالنسبة لتشيلسي قبل مباراة الإياب على ملعبه اليوم باستاد "ستامفورد بريدج"، خاصة أن الفريق يخوض المباراة بعد خسارته 0-2، مساء الإثنين، أمام مانشستر يونايتد بدور الـ16 في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وخلال لقاء مانشستر يونايتد، تعرض ساري لصفارات وهتافات استهجان كثيرة من جماهير الفريق ما يضاعف من الضغوط الواقعة عليه قبل مباراة الليلة، وذكرت تقارير إعلامية أن ساري على وشك الإقالة بسبب سوء النتائج وكذلك عدم مرونة أساليبه الخططية.

ويخوض تشيلسي مباراة الليلة قبل مواجهته الصعبة والمرتقبة أمام مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل، في نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ولهذا، تمثل مباراة الليلة أيضا بروفة قوية للفريق وخطة وتشكيل ساري قبل النهائي المحلي.

ويحظى باير ليفركوزن وآينتراخت فرانكفورت الألمانيان بترشيحات قوية للعبور إلى دور الستة عشر، من خلال أي فوز لكليهما على ملعبه بعدما تعادل كل منهما خارج ملعبه ذهابا، ورغم المستوى الجيد الذي يقدمه ليفركوزن محليا في الموسم الحالي، سقط الفريق في فخ التعادل السلبي مع كراسنودار الروسي ذهابا.

ولكن ليفركوزن يستطيع حسم بطاقة التأهل لصالحه من خلال الفوز بأي نتيجة على ملعبه رغم افتقاد الفريق جهود لاعبه كريم بلعربي في هذه المباراة بسبب الإصابة، بينما تعادل فرانكفورت مع شاختار دونيتسك الأوكراني 2-2 ذهابا على ملعب شاختار، ما يعني أن الفريق الألماني يمكنه التأهل من خلال الفوز بأي نتيجة أو التعادل 1-1 أو سلبيا في مباراة الإياب على ملعبه.

ويسعى فالنسيا الإسباني لحسم بطاقة التأهل رسميا من خلال مباراة الإياب على ملعبه بعدما وضع قدما في دور الستة عشر من خلال الفوز على سلتيك الأسكتلندي 2-0، في عقر داره ذهابا الأسبوع الماضي، كما يحظى فياريال الإسباني بفرصة جيدة أيضا للعبور إلى دور الستة عشر في ظل فوزه 1-0، على سبورتنج لشبونة البرتغالي ذهابا في عقر دار الأخير.

كما يسعى ريال بيتيس إلى استغلال تعادله 3-3 مع رين الفرنسي على ملعب الأخير ذهابا لحجز بطاقة التأهل من خلال أي فوز أو التعادل بنتيجة أقل من 3-3، في مباراة الإياب على ملعبه، ويستضيف نابولي الإيطالي فريق زيوريخ السويسري، بعدما تغلب عليه 3-1 في عقر داره ذهابا، كما يستضيف إنتر ميلان الإيطالي فريق رابيد فيينا النمساوي، بعدما تغلب عليه 1-0، في عقر داره الأسبوع الماضي.

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يشار إلى أن مباريات جولة الإياب، افتتحت مساء أمس الأربعاء، حيث بات إشبيلية أول المتأهلين إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي، بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا 2 / 0 على ضيفه لاتسيو الإيطالي، علمًا بأن الفريق الأندلسي فاز 1/ 0 في لقاء الذهاب، الذي جرى بين الفريقين بالعاصمة الإيطالية روما الأسبوع الماضي، ليفوز 3/ 0 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ويحجز بطاقة الصعود للدور التالي عن جدارة واستحقاق.

- آرسنال × باتي بوريسوف الساعة 7.55

- دينامو زغرب × فيكتوريا بلزن الساعة 7.55

- ريد بول سالزبورج × كلوب بروج الساعة 7.55

- نابولي × زيوريخ الساعة 7.55

- آينتراخت فرانكفورت × شاختار دونيتسك الساعة 7.55

- فالنسيا × سيلتك الساعة 7.55

- زينيت سانت بطرسبرج × فنربخشة الساعة 7.55

- فياريال × سبورتنج لشبونة الساعة 7.55

- إنتر ميلان × رابيد فيينا الساعة 10

- كي آر سي جينك × سلافيا براج الساعة 10

- باير ليفركوزن × كراسنودار الساعة 10

- تشيلسي × مالمو الساعة 10

- ريال بيتيس × رين الساعة 10

- دينامو كييف × أوليمبياكوس الساعة 10

- بنفيكا × جالطة سراي الساعة 10

